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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф ночью дронами атаковали гражданскую инфраструктуру Черниговской области: спасатели показали последствия

Войска рф ночью дронами атаковали гражданскую инфраструктуру Черниговской области: спасатели показали последствия

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 06:59  •  18449 просмотра

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Ночью российские войска атаковали беспилотниками гражданскую инфраструктуру Черниговской области. Повреждены здания, возник пожар, но погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий привлечены 25 спасателей.

Ночью российские войска атаковали беспилотниками гражданскую инфраструктуру Черниговской области. Повреждены здания, возник пожар, но погибших и пострадавших нет, сообщили в ГСЧС Украины и Черниговской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Черниговщина: ночью российские войска атаковали БПЛА гражданскую инфраструктуру области. В результате попадания повреждены здания различного назначения, возник пожар. К счастью, погибших и пострадавших нет ", - отметили в ГСЧС в соцсетях.

Ночью глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус также сообщал в Telegram: "Имели несколько атак вражеских беспилотников. Гражданская инфраструктура. Предварительно без пострадавших. Соответствующие службы устраняют последствия".

По данным ГСЧС, к ликвидации последствий удара привлекались 4 единицы техники и 25 чрезвычайников.

Українська ППО збила 30 із 38 ворожих ударних дронів під час масованої атаки13 августа 2024, 04:25 • 30879 просмотров

Юлия Шрамко

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