Войска рф ночью дронами атаковали гражданскую инфраструктуру Черниговской области: спасатели показали последствия

Ночью российские войска атаковали беспилотниками гражданскую инфраструктуру Черниговской области. Повреждены здания, возник пожар, но погибших и пострадавших нет, сообщили в ГСЧС Украины и Черниговской ОВА, пишет УНН.

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"Черниговщина: ночью российские войска атаковали БПЛА гражданскую инфраструктуру области. В результате попадания повреждены здания различного назначения, возник пожар. К счастью, погибших и пострадавших нет ", - отметили в ГСЧС в соцсетях.

Ночью глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус также сообщал в Telegram: "Имели несколько атак вражеских беспилотников. Гражданская инфраструктура. Предварительно без пострадавших. Соответствующие службы устраняют последствия".

По данным ГСЧС, к ликвидации последствий удара привлекались 4 единицы техники и 25 чрезвычайников.

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