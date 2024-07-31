Силы противовоздушной обороны сбили все 89 вражеских БПЛА, запущенных рф, в ночь на 31 июля и утром. Также сбито управляемую авиационную ракету Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область, сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.



"В ночь на 31 июля 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 89-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск. Основное направление удара - Киевщина!", - написал Олещук в Telegram.

Он указал, что это была одна из самых массированных атак ударных БпЛА "Shahed-131/136". Такое же количество "шахедов" враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года.

Как тогда, сегодня украинская противовоздушная оборона выстояла и отразила массированную атаку вражеских беспилотников. Из 89-ти ударных БпЛА "Shahed-131/136", обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных Сил, сбиты все 89! - написал Олещук.

По его словам, к отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы всех Сил обороны Украины, тактическая авиация Воздушных Сил и армейская авиация Сухопутных войск, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил.

Также была сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область.