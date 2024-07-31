Во время массированной атаки на столицу в ночь на 31 июля в метрополитене укрывали почти 11,5 тысяч человек. Сейчас график движения поездов подземки постепенно восстанавливается, сообщили в КГГА, передает УНН.

В ночь на 31 июля, во время массированной атаки на Киев, почти 11 500 человек укрывались на станциях подземки», - говорится в сообщении КГГА в Telegram.

На время тревоги наземный участок метро приостанавливал пассажирские перевозки. Сейчас график движения поездов постепенно восстанавливается, указали в КГГА.

Работники метрополитена просят с пониманием отнестись к ситуации. Уже совсем скоро поезда на линиях будут курсировать в соответствии с установленными графиками, заверили в КГГА.

Также напомнили, что подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. На станциях доступны модульные скамьи, раскладные стулья, одеяла и матрасы, которые выдают дежурные работники.

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