Во время атаки российских войск на Киев силами ПВО было уничтожено более 40 вражеских дронов. Ни один беспилотник не достиг своей цели, предварительно в городе нет жертв и разрушений, сообщили в среду в КГВА, пишет УНН.

Во время утренней, второй волны воздушного удара дронами, вражеские БПЛА продолжили атаковать Киев волнами с определенных направлений. Но ни один беспилотник своей цели не достиг. Силами и средствами ПВО было поражено еще несколько вражеских ударных дронов. В общем, за эти две волны вместе в воздушном пространстве Киева и на подступах к столице было сбито более четырех десятков БПЛА противника - указали в КГВА в Telegram.

Как указано, точные цифры предоставят Воздушные силы. «В условиях такой плотной и массированной воздушной атаки, наши силы и средства противовоздушной обороны отработали просто на отлично!» - добавили в КГВА.

«В Киеве на эту минуту предварительно без жертв и разрушений!» - отметили в КГВА.

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