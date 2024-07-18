Воздушные силы Украины отбили масштабную ночную атаку российских войск. Сбиты все 16 запущенных дронов-камикадзе и две из трех управляемых ракет в разных областях страны.
В небе над Украиной ночью сбиты все из 16 ударных дронов типа Shahed и две из трех ракет, запущенных российскими войсками, сообщил в четверг командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.
Детали
В ночь на 18 июля, по словам Олещука, враг нанес удар 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области в рф и тремя управляемыми авиационными ракетами с южного направления: двумя - Х-59/Х-69 и одной Х-35.
В целом радиотехническими войсками, по его данным, выявлено и осуществлено сопровождение 19 воздушных целей, к отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, подразделения радиоэлектронной борьбы.
В результате защитникам неба удалось поразить все 16 "шахедов" и две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях
Большинство целей уничтожено на восточном направлении - в зоне ответственности воздушного командования "Восток", указал командующий ВС ВСУ.
В Киеве отбита атака вражеских дронов, разрушений и пострадавших нет18 июля 2024, 04:32 • 28042 просмотра