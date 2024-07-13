ПВО сбила ночью четыре дрона в Донецкой и Харьковской областях
Киев • УНН
Во время ночных атак в Донецкой и Харьковской областях силы противовоздушной обороны сбили четыре вражеских беспилотника, а один беспилотник покинул воздушное пространство Украины в направлении Беларуси.
В ночь на 13 июля Воздушные Силы уничтожили четыре вражеских БПЛА. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.
Детали
По его данным, ночью противник атаковал 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска - рф.
Четыре вражеских дрона сбиты подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны в Донецкой и Харьковской областях.
Пятый - вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси.
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