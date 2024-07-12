По результатам Саммита НАТО Украина получит несколько новейших систем ПВО, боеприпасы и разнообразную военную технику от партнеров. Об этом говорится в заявлении Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на 75-м юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне украинская делегация во главе с Президентом Владимиром Зеленским провела ряд важных встреч с международными партнерами, достигнув значительных результатов для укрепления обороноспособности Украины.

В частности, Украина получит 5 новейших батарей ПВО, включая 4 батареи Patriot и 1 батарею Samp/T от США, Германии, Румынии, Нидерландов и Италии. Дополнительно США, Канада, Норвегия, Испания, Великобритания и другие союзники предоставят десятки тактических систем ПВО: NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard - рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

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В целом, по словам Рустема Умерова, в рамках подписанных двусторонних договоров на самом высоком уровне, Украина получит как военной, так и финансовой помощи на сотни миллионов долларов. В частности:

США: новый пакет военной помощи на 225 миллионов долларов, включающий систему Patriot и ракеты для нее, ракеты для NASAMS, артиллерийские боеприпасы и противотанковые ракеты.

Норвегия: предоставит запчасти для вертолетов Sea King, 6 самолетов F-16 и 1 миллиард норвежских крон (93 миллиона долларов) для финансирования систем ПВО. Это весомая поддержка.

Канада: новый пакет помощи на 500 миллионов канадских долларов (366 миллионов долларов).

Австралия: самый большой пакет военной помощи с начала полномасштабного вторжения стоимостью 250 миллионов австралийских долларов (169 миллионов долларов).

Нидерланды: 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16.

Дания: профинансировала производство 18 артиллерийских систем Богдана, став первой страной НАТО, которая напрямую финансирует украинское производство оружия и боеприпасов.

Литва: предоставила антидронные системы и патроны 5.56x45. Общая стоимость помощи от Литвы с начала российского вторжения составляет 1 миллиард евро.

Великобритания: планирует выделять 3 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно на военную поддержку Украины до 2030/31 годов.

Новая Зеландия: новый пакет военной помощи стоимостью 6 миллионов новозеландских долларов (3,68 миллиона долларов).

Германия: передала новый пакет военной помощи, который включает систему ПВО Patriot, перехватчики, артиллерийские снаряды, дроны, военно-инженерные машины и другое оборудование.

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Кроме того, по словам Рустема Умерова, группа International Fund for Ukraine (IFU), которая объединяет 9 стран (Великобритания, Нидерланды, Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция), заявила о размещении нового контракта на закупку 120 тысяч 152 мм артиллерийских боеприпасов стоимостью 300 миллионов фунтов стерлингов.

Спасибо нашим международным партнерам за поддержку и солидарность. Вместе мы укрепляем обороноспособность Украины и приближаем победу над российским агрессором - подытожил министр обороны Украины.

Напомним,

11 июля 2024 года на Вашингтонском саммите НАТО лидеры 21 страны, а также представители Европейского Союза, заключили и подписали Украинский договор с целью поддержки и обеспечения безопасности Украины в условиях агрессии РФ.