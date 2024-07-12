Киев • УНН
На саммите НАТО Украина получила от партнеров значительную военную помощь, включая самые современные системы противовоздушной обороны, боеприпасы и оборудование для усиления своей обороноспособности против российской агрессии.
По результатам Саммита НАТО Украина получит несколько новейших систем ПВО, боеприпасы и разнообразную военную технику от партнеров. Об этом говорится в заявлении Минобороны Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что на 75-м юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне украинская делегация во главе с Президентом Владимиром Зеленским провела ряд важных встреч с международными партнерами, достигнув значительных результатов для укрепления обороноспособности Украины.
В частности, Украина получит 5 новейших батарей ПВО, включая 4 батареи Patriot и 1 батарею Samp/T от США, Германии, Румынии, Нидерландов и Италии. Дополнительно США, Канада, Норвегия, Испания, Великобритания и другие союзники предоставят десятки тактических систем ПВО: NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard
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В целом, по словам Рустема Умерова, в рамках подписанных двусторонних договоров на самом высоком уровне, Украина получит как военной, так и финансовой помощи на сотни миллионов долларов. В частности:
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Кроме того, по словам Рустема Умерова, группа International Fund for Ukraine (IFU), которая объединяет 9 стран (Великобритания, Нидерланды, Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция), заявила о размещении нового контракта на закупку 120 тысяч 152 мм артиллерийских боеприпасов стоимостью 300 миллионов фунтов стерлингов.
Спасибо нашим международным партнерам за поддержку и солидарность. Вместе мы укрепляем обороноспособность Украины и приближаем победу над российским агрессором
Напомним,
11 июля 2024 года на Вашингтонском саммите НАТО лидеры 21 страны, а также представители Европейского Союза, заключили и подписали Украинский договор с целью поддержки и обеспечения безопасности Украины в условиях агрессии РФ.