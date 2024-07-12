Продолжается работа по консолидации поддержки Украины: Сирский прокомментировал результаты саммита НАТО

Саммит НАТО в Вашингтоне - обеспечил Украине поддержку летальными системами вооружения, современными комплексами противовоздушной обороны, устойчивым и бесперебойным снабжением ракет и боеприпасов. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Детали

75 Вашингтонский Саммит НАТО. Сильный визит Президента и его команды. Продолжается тяжелая дипломатическая работа по консолидации международной поддержки Украины на необратимом пути к членству в Североатлантическом Альянсе - заявил Сырский.

По его словам, Украина имеет четкие обязательства стран-партнеров. В частности, подписан комплексный документ по поддержке Украины под названием "Украинский компакт".

Сырский убежден, что мощный коллективный договор стал очередным элементом "моста" Украины в НАТО, в частности с точки зрения военной и военно-технической интеграции.

Зеленский: Украинский договор выводит наши отношения с партнерами на новый уровень

Также будет существенно усилена военная компонента практического сотрудничества с Альянсом

Нам особенно важна поддержка Украины летальными системами вооружения, современными комплексами противовоздушной обороны, устойчивым и бесперебойным снабжением ракет и боеприпасов - резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Напомним

11 июля 2024 года на Вашингтонском саммите НАТО лидеры 21 страны, а также представители Европейского Союза, заключили и подписали Украинский договор с целью поддержки и обеспечения безопасности Украины в условиях агрессии РФ.