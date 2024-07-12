Зеленский: Украинский договор выводит наши отношения с партнерами на новый уровень
Киев • УНН
21 страна и Евросоюз подписали Украинский договор на саммите НАТО. Зеленский заявил, что этот договор выводит отношения с партнерами на новый уровень. По словам президента, это является значительным достижением.
Этот Украинский договор, который мы формируем, выводит наши отношения на новый уровень. Это значительное достижение для Украины и всех нас. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о значительном шаге на пути к укреплению безопасности Украины после принятия декларации G7 на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году.
Мы не теряли времени, и теперь у нас есть надежная архитектура гарантий безопасности
Он также выразил благодарность Президенту США Джо Байдену за его лидерство и все усилия, направленные на укрепление сотрудничества в сфере безопасности с Украиной.
Имеем 23 сильных соглашения, и еще будут соглашения с другими странами
Кроме того, Глава Украины прокомментировал подписание Украинского договора.
Этот Украинский договор, который мы формируем, выводит наши отношения на новый уровень. Это значительное достижение для Украины и всех нас
На саммите НАТО 21 страна и ЕС подписали Украинский договор11 июля 2024, 22:36 • 11780 просмотров