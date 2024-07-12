Зеленский: Украинский договор выводит наши отношения с партнерами на новый уровень

Этот Украинский договор, который мы формируем, выводит наши отношения на новый уровень. Это значительное достижение для Украины и всех нас. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о значительном шаге на пути к укреплению безопасности Украины после принятия декларации G7 на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году.

Мы не теряли времени, и теперь у нас есть надежная архитектура гарантий безопасности - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также выразил благодарность Президенту США Джо Байдену за его лидерство и все усилия, направленные на укрепление сотрудничества в сфере безопасности с Украиной.

Имеем 23 сильных соглашения, и еще будут соглашения с другими странами - добавил Владимир Зеленский.

Кроме того, Глава Украины прокомментировал подписание Украинского договора.

Этот Украинский договор, который мы формируем, выводит наши отношения на новый уровень. Это значительное достижение для Украины и всех нас - отметил Владимир Зеленский.

На саммите НАТО 21 страна и ЕС подписали Украинский договор