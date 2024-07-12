На саммите НАТО 21 страна и ЕС подписали Украинский договор

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский о членстве в НАТО: "мы очень близки к нашей цели"

Зеленский о членстве в НАТО: "мы очень близки к нашей цели"

  •  29429 просмотра
Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании

Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании

  •  44823 просмотра
Генсек НАТО приветствовал решение стран, которые ослабили ограничения по использованию их оружия Украиной

Генсек НАТО приветствовал решение стран, которые ослабили ограничения по использованию их оружия Украиной

  •  35495 просмотра
Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, то нужно снять все ограничения - Зеленский

Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, то нужно снять все ограничения - Зеленский

  •  37249 просмотра
Зеленский поблагодарил США за усиление противовоздушной обороны Украины

Зеленский поблагодарил США за усиление противовоздушной обороны Украины

  •  30570 просмотра
публикации
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

  •  126912 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

  •  128348 просмотра
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

10 июля 2024, 11:37  •  150719 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

10 июля 2024, 09:06  •  161034 просмотра
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

10 июля 2024, 08:31  •  156998 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Умерла Звезда фильма "Сиянии" Шелли Дюваль

Умерла Звезда фильма "Сиянии" Шелли Дюваль

  •  19867 просмотра
11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

  •  97519 просмотра
Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

10 июля 2024, 09:20  •  111368 просмотра
Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

10 июля 2024, 03:11  •  115949 просмотра
9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля 2024, 03:07  •  118537 просмотра
Актуальное
На саммите НАТО 21 страна и ЕС подписали Украинский договор

На саммите НАТО 21 страна и ЕС подписали Украинский договор

Киев  •  УНН

11 июля 2024, 22:36  •  4249 просмотра

Read in English

21 страна, ЕС подписали Украинский договор на саммите НАТО, чтобы поддержать безопасность Украины против российской агрессии, предоставляя оборонную помощь, военное оборудование, экономическую помощь и способствуя реформам.

21 страна и Евросоюз подписали Украинский договор на саммите НАТО. Об этом сообщает Европейская комиссия, передает УНН.

Детали

11 июля 2024 года на Вашингтонском саммите НАТО лидеры 21 страны, а также представители Европейского Союза, заключили и подписали Украинский договор с целью поддержки и обеспечения безопасности Украины в условиях агрессии РФ.

В совместной декларации, обнародованной на полях Вильнюсского саммита Организации Североатлантического договора (НАТО), лидеры стран отметили неотъемлемую зависимость безопасности Украины от безопасности евроатлантического региона и взяли на себя обязательства поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Соглашение предусматривает постоянную поддержку в сфере обороны, предоставление современного военного оборудования, развитие оборонной промышленности и экономическую поддержку, чтобы укрепить обороноспособность Украины.

Кроме того, подписанты Соглашения обязались активно содействовать реформам в Украине, направленным на укрепление демократии, правового государства и защиты прав человека.

Лидеры стран признали, что любая агрессивная деятельность РФ против Украины является угрозой международному миру и безопасности, а также выразили готовность быстро и коллективно реагировать на любые такие действия для поддержки Украины в соответствии с международным правом.

Украинский договор призван обеспечить, что Украина может успешно защищать свою свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность в современных условиях и в будущем, подтверждая непоколебимую преданность стран-участниц идейным и ценностным принципам, на которых основывается Евроатлантический союз.

Белый дом о саммите НАТО: члены Альянса объявят о намерении предоставить Украине 40 млрд евро в течение 2025 года10 июля 2024, 12:09 • 23528 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаполитикаНовости Мира
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
vilnyusВильнюс
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова
  •  78416 просмотра

Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова

Эксклюзив
Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт
  •  89531 просмотра

Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт

Эксклюзив
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
  •  126912 просмотра

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Эксклюзив
ОГП обязан открывать уголовное производство по заявлению судьи о давлении и вмешательстве в его деятельность - экс-член ВСП
  •  96850 просмотра

ОГП обязан открывать уголовное производство по заявлению судьи о давлении и вмешательстве в его деятельность - экс-член ВСП

Эксклюзив
Эксперт по недвижимости рассказала, в каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры
  •  91286 просмотра

Эксперт по недвижимости рассказала, в каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры

Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 - заявление коалиции
10 июля 2024, 13:50  •  103710 просмотра

Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 - заявление коалиции

Эксклюзив
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
10 июля 2024, 11:37  •  150719 просмотра

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Эксклюзив
Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею
10 июля 2024, 08:58  •  105961 просмотра

Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею

Эксклюзив
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
10 июля 2024, 08:31  •  156998 просмотра

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

Эксклюзив
БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП
10 июля 2024, 06:46  •  101493 просмотра

БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП

Популярные

Зеленский поблагодарил США за усиление противовоздушной обороны Украины

Зеленский поблагодарил США за усиление противовоздушной обороны Украины

  •  30570 просмотра
Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, то нужно снять все ограничения - Зеленский

Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, то нужно снять все ограничения - Зеленский

  •  37249 просмотра
Генсек НАТО приветствовал решение стран, которые ослабили ограничения по использованию их оружия Украиной

Генсек НАТО приветствовал решение стран, которые ослабили ограничения по использованию их оружия Украиной

  •  35495 просмотра
Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании

Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании

  •  44823 просмотра
Зеленский о членстве в НАТО: "мы очень близки к нашей цели"

Зеленский о членстве в НАТО: "мы очень близки к нашей цели"

  •  29429 просмотра

Публикации

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

  •  126912 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

  •  128348 просмотра
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

10 июля 2024, 11:37  •  150719 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

10 июля 2024, 09:06  •  161034 просмотра
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

10 июля 2024, 08:31  •  156998 просмотра

Война

Захватчики продвинулись неподалеку Воздвиженки и Роздоловки - DeepState

Захватчики продвинулись неподалеку Воздвиженки и Роздоловки - DeepState

  •  185 просмотра
На саммите НАТО 21 страна и ЕС подписали Украинский договор

На саммите НАТО 21 страна и ЕС подписали Украинский договор

  •  4370 просмотра
Враг атакует: вражеских БпЛА зафиксированы во многих регионах

Враг атакует: вражеских БпЛА зафиксированы во многих регионах

  •  3959 просмотра
Украинские ПВО сбили 3 вражеских БпЛА в Хмельницкой области, потерь нет

Украинские ПВО сбили 3 вражеских БпЛА в Хмельницкой области, потерь нет

  •  6200 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 103 боестолкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении

Генштаб: на фронте произошло 103 боестолкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении

  •  12158 просмотра

политика

На саммите НАТО 21 страна и ЕС подписали Украинский договор

На саммите НАТО 21 страна и ЕС подписали Украинский договор

  •  4370 просмотра
Зеленский поблагодарил США за усиление противовоздушной обороны Украины

Зеленский поблагодарил США за усиление противовоздушной обороны Украины

  •  30529 просмотра
Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, то нужно снять все ограничения - Зеленский

Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, то нужно снять все ограничения - Зеленский

  •  37206 просмотра
Генсек НАТО приветствовал решение стран, которые ослабили ограничения по использованию их оружия Украиной

Генсек НАТО приветствовал решение стран, которые ослабили ограничения по использованию их оружия Украиной

  •  35453 просмотра
Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании

Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании

  •  44790 просмотра

Война

Захватчики продвинулись неподалеку Воздвиженки и Роздоловки - DeepState

Захватчики продвинулись неподалеку Воздвиженки и Роздоловки - DeepState

  •  185 просмотра
На саммите НАТО 21 страна и ЕС подписали Украинский договор

На саммите НАТО 21 страна и ЕС подписали Украинский договор

  •  4370 просмотра
Враг атакует: вражеских БпЛА зафиксированы во многих регионах

Враг атакует: вражеских БпЛА зафиксированы во многих регионах

  •  3959 просмотра
Украинские ПВО сбили 3 вражеских БпЛА в Хмельницкой области, потерь нет

Украинские ПВО сбили 3 вражеских БпЛА в Хмельницкой области, потерь нет

  •  6200 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 103 боестолкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении

Генштаб: на фронте произошло 103 боестолкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении

  •  12158 просмотра

политика

На саммите НАТО 21 страна и ЕС подписали Украинский договор

На саммите НАТО 21 страна и ЕС подписали Украинский договор

  •  4370 просмотра
Зеленский поблагодарил США за усиление противовоздушной обороны Украины

Зеленский поблагодарил США за усиление противовоздушной обороны Украины

  •  30529 просмотра
Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, то нужно снять все ограничения - Зеленский

Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, то нужно снять все ограничения - Зеленский

  •  37206 просмотра
Генсек НАТО приветствовал решение стран, которые ослабили ограничения по использованию их оружия Украиной

Генсек НАТО приветствовал решение стран, которые ослабили ограничения по использованию их оружия Украиной

  •  35453 просмотра
Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании

Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании

  •  44790 просмотра

Новости Бизнеса

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  72727 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  125644 просмотра
"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

5 июля 2024, 14:55  •  122860 просмотра

Экономика

В июне инфляция ускорилась до 4,8%. В НБУ назвали причины

В июне инфляция ускорилась до 4,8%. В НБУ назвали причины

  •  14343 просмотра
Шмыгаль о доступе к средствам в рамках программы Ukraine Facility: должны как можно быстрее сформировать единый список проектов

Шмыгаль о доступе к средствам в рамках программы Ukraine Facility: должны как можно быстрее сформировать единый список проектов

  •  23904 просмотра
На фоне летнего сезона: упростили получение разрешений на нерегулярные перевозки

На фоне летнего сезона: упростили получение разрешений на нерегулярные перевозки

  •  22442 просмотра
Почти две тонны контрафактного табака - будут судить членов организованной преступной группы, которые наладили подпольное производство

Почти две тонны контрафактного табака - будут судить членов организованной преступной группы, которые наладили подпольное производство

  •  24863 просмотра
Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт

Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт
Эксклюзив

  •  89525 просмотра

Киев

Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

  •  55121 просмотра
Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея

Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея

  •  22177 просмотра
В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС

В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС

  •  37397 просмотра
В результате атаки рф на Украину 8 июля погибли 44 человека, 196 ранены - ГСЧС

В результате атаки рф на Украину 8 июля погибли 44 человека, 196 ранены - ГСЧС

  •  52609 просмотра
Атака на "Охматдет": умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в реанимации

Атака на "Охматдет": умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в реанимации

10 июля 2024, 15:49  •  41040 просмотра