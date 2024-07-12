На саммите НАТО 21 страна и ЕС подписали Украинский договор

21 страна и Евросоюз подписали Украинский договор на саммите НАТО. Об этом сообщает Европейская комиссия, передает УНН.

Детали

11 июля 2024 года на Вашингтонском саммите НАТО лидеры 21 страны, а также представители Европейского Союза, заключили и подписали Украинский договор с целью поддержки и обеспечения безопасности Украины в условиях агрессии РФ.

В совместной декларации, обнародованной на полях Вильнюсского саммита Организации Североатлантического договора (НАТО), лидеры стран отметили неотъемлемую зависимость безопасности Украины от безопасности евроатлантического региона и взяли на себя обязательства поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Соглашение предусматривает постоянную поддержку в сфере обороны, предоставление современного военного оборудования, развитие оборонной промышленности и экономическую поддержку, чтобы укрепить обороноспособность Украины.

Кроме того, подписанты Соглашения обязались активно содействовать реформам в Украине, направленным на укрепление демократии, правового государства и защиты прав человека.

Лидеры стран признали, что любая агрессивная деятельность РФ против Украины является угрозой международному миру и безопасности, а также выразили готовность быстро и коллективно реагировать на любые такие действия для поддержки Украины в соответствии с международным правом.

Украинский договор призван обеспечить, что Украина может успешно защищать свою свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность в современных условиях и в будущем, подтверждая непоколебимую преданность стран-участниц идейным и ценностным принципам, на которых основывается Евроатлантический союз.

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