Во время саммита НАТО члены Альянса объявят о своем намерении предоставить минимальное базовое финансирование Украине в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белый дом.

Вашингтонский саммит укрепит отношения НАТО с Украиной, поскольку члены Альянса собираются на второе заседание Совета НАТО-Украина на уровне лидеров. Президент Украины Зеленский встретится с лидерами Альянса, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Альянсом Украины в ее продолжающейся борьбе за защиту ее свободы, суверенитета и территориальной целостности от российской агрессии - говорится в сообщении.

Сообщается, что члены Альянса объявляют о новых значительных мерах поддержки для Украины, которые приблизит Украину к НАТО, одновременно закладывая основу для укрепления способности Украины защищаться от российской агрессии сейчас и в будущем.

"Члены Альянса также сделают ощутимые шаги на саммите, чтобы усилить роль НАТО в развитии устойчивых украинских сил с надежной обороноспособностью и способностью сдерживания, а также поддержат текущие реформы, которые еще больше приведут Украину к стандартам и ценностям НАТО", - информирует Белый дом.

Также на саммите члены НАТО объявит о новых шагах для усиления военной, политической и финансовой поддержки Украины. Эти элементы вместе с двусторонней поддержкой Украины членами Альянса образуют мост к будущему членству Украины в НАТО.

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Поддержка Украины:

Финансовая поддержка - члены Альянса объявят о своем намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности для победы Украины. Соединенные Штаты с гордостью поддерживают эти усилия. Наши взносы в Украину для этого обещания будут поступать из средств, уже выделенных Конгрессом в приложении к национальной безопасности, которое президент Байден подписал в апреле.

Помощь НАТО в области безопасности и подготовка для Украины (NSATU) - NSATU будет координировать оборудование, обучение и работу по развитию сил для поддержки Украины на ее пути к полной оперативной совместимости с НАТО. Трехзвездочный генерал, базирующийся в Германии, возглавит усилия, которые будут проводиться в странах Альянса. Своей работой НГАТУ поможет Украине защититься от российской агрессии сегодня и сдержать агрессию в будущем.



Старший представитель НАТО в Киеве. Для дальнейшего углубления институциональных отношений Украины с НАТО Генеральный секретарь решил назначить высокопоставленного гражданского представителя в Киеве, который будет выполнять функции координатора взаимодействия НАТО с украинскими чиновниками.



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Дополнение

Reuters со ссылкой на западноевропейского дипломата сообщало, что союзники по НАТО договорились о ежегодном финансировании военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро.