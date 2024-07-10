Киев • УНН
На саммите НАТО члены Альянса объявят о своем намерении предоставить Украине финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года, а также о мерах, направленных на укрепление обороноспособности Украины и приближение ее к членству в НАТО.
Во время саммита НАТО члены Альянса объявят о своем намерении предоставить минимальное базовое финансирование Украине в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белый дом.
Вашингтонский саммит укрепит отношения НАТО с Украиной, поскольку члены Альянса собираются на второе заседание Совета НАТО-Украина на уровне лидеров. Президент Украины Зеленский встретится с лидерами Альянса, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Альянсом Украины в ее продолжающейся борьбе за защиту ее свободы, суверенитета и территориальной целостности от российской агрессии
Сообщается, что члены Альянса объявляют о новых значительных мерах поддержки для Украины, которые приблизит Украину к НАТО, одновременно закладывая основу для укрепления способности Украины защищаться от российской агрессии сейчас и в будущем.
"Члены Альянса также сделают ощутимые шаги на саммите, чтобы усилить роль НАТО в развитии устойчивых украинских сил с надежной обороноспособностью и способностью сдерживания, а также поддержат текущие реформы, которые еще больше приведут Украину к стандартам и ценностям НАТО", - информирует Белый дом.
Также на саммите члены НАТО объявит о новых шагах для усиления военной, политической и финансовой поддержки Украины. Эти элементы вместе с двусторонней поддержкой Украины членами Альянса образуют мост к будущему членству Украины в НАТО.
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Дополнение
Reuters со ссылкой на западноевропейского дипломата сообщало, что союзники по НАТО договорились о ежегодном финансировании военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро.