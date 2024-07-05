Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя обязательство о 40 млрд ежегодной поддержки Украины от членов НАТО, подписание которого ожидается на саммите в Вашингтоне, заявил, что оно обеспечит гораздо более высокий уровень предсказуемости и подотчетности в поддержке. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает УНН.

"Я ожидаю, что союзники согласятся с тем, что мы должны продолжать нашу поддержку, нашу экономическую, нашу военную поддержку Украины таким образом, чтобы гарантировать, что Украина преобладает, что они способны защититься от российской агрессии сегодня и сдерживать в будущем. Я также ожидаю, что мы будем ссылаться на 40 миллиардов, то есть ежегодную сумму, которую союзники до сих пор предоставляли Украине, в качестве минимального базового уровня", - сказал Столтенберг.

Он также ожидает, что союзники согласятся с тем, что необходимо обеспечить сохранение поддержки, гарантировать победу Украины, и что члены Альянса будут ежегодно пересматривать обязательства, не в последнюю очередь для того, чтобы гарантировать, что у Украины есть силы, необходимые для победы над российскими захватчиками.

"Это сильное обязательство. Это обязательство, которое обеспечивает большую предсказуемость. И это гораздо лучшее место, чем то, где мы были до сих пор, где вся наша поддержка Украины зависела от гораздо более ситуативных, краткосрочных заявлений, где часто есть проблема с прозрачностью и подотчетностью. Были сделаны заявления, но затем мы не увидели, чтобы они были выполнены. Так что одна из причин, по которой есть финансовое обязательство НАТО, также заключается в обеспечении гораздо более высокого уровня предсказуемости и подотчетности. А также, согласившись, что у нас будет справедливое распределение бремени, мы также будем использовать ВВП, который также сделает его более подотчетным и более устойчивым", - рассказал Столтенберг.

Он отметил, что 40 миллиардов — это годовая цифра.

"Важно не сравнивать это со всеми другими видами поддержки. Многие из этих цифр касаются многих лет. Во-вторых, некоторая другая поддержка, которая предоставляется, например, для макроэкономической поддержки, которая кредитуется на протяжении многих лет, несопоставима с ежегодной поддержкой. И поэтому одно из преимуществ обещания, которое, как я ожидаю, союзники согласуют на следующей неделе, заключается в том, что у нас также будут определенные критерии или то, что и как считать. Дополнительная подотчетность обеспечит большую устойчивость и предсказуемость", - заявил Столтенберг.

По его словам, это создаст гораздо более институциональную и прочную основу для поддержки.

"И это чрезвычайно важно для Украины, и я уверен, что это сведет к минимуму риск того, что мы снова увидим то же, что мы видели этой зимой и весной, большие пробелы, большие задержки в поддержке, потому что тогда НАТО будет играть роль в обеспечение того, чтобы союзники выполняли обещания. Мы согласуем критерии, мы согласуем распределение бремени, мы согласуем уровень амбиций и мы согласны с тем, что мы намерены обеспечить то, что Украине необходимо для сдерживания и защиты", - сказал Столтенберг.

Дополнение

Reuters со ссылкой на западноевропейского дипломата сообщало, что союзники по НАТО договорились о ежегодном финансировании военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро.

Ожидается, что лидеры НАТО подпишут это обязательство на саммите в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.