Союзники по НАТО договорились о финансировании военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро в следующем году, сказал западноевропейский дипломат агентству Reuters в среду, передает УНН.

Детали

Как сообщается, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросил страны-члены сохранить военную помощь Украине на том же уровне, что и в годы после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, что составит около 40 миллиардов евро (43 миллиарда долларов) в год.

Лидеры стран НАТО подпишут это обязательство на следующей неделе в Вашингтоне, во время саммита НАТО.

Дополнение

Ожидается, что Украина получит "хорошие новости" в своем стремлении получить больше систем противовоздушной обороны на саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе.