Україна може отримати "хороші новини" щодо ППО на саміті НАТО – Reuters
Київ • УНН
За словами високопосадовця Державного департаменту США, очікується, що Україна отримає "хороші новини" щодо додаткових систем протиповітряної оборони, таких як "Патріоти" або аналогічні системи, на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні наступного тижня.
Очікується, що Україна отримає "хороші новини" у своєму прагненні отримати більше систем протиповітряної оборони на саміті НАТО у Вашингтоні наступного тижня. Про це заявив високопоставлений чиновник Державного департаменту США, передає УНН з посиланням Reuters.
"Сподіваємося, що зможемо потрапити на саміт і зробити нові оголошення щодо протиповітряної оборони. Ви чули, що українці прагнуть отримати додаткові Patriots або подібні системи. І я думаю, що ми матимемо для них додаткові хороші новини на цьому фронті", - сказав чиновник на умовах анонімності.
Більше подробиць чиновник не повідомив.
Українські чиновники місяцями закликали своїх союзників постачати більше систем протиповітряної оборони для захисту від частих ракетних і безпілотних атак російських військ після вторгнення москви у 2022 році.
Лідери країн збираються на саміт Організації Північноатлантичного договору у Вашингтоні з 9 по 11 липня, частково призначений для святкування 75-ї річниці військового альянсу.
Доповнення
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що до саміту НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні, можна очікувати нових оголошень щодо протиповітряної оборони для України.
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Білий дім не готовий дати Україні запрошення в НАТО. Тому Київ закликає США надати Україні все для захисту та конкретики.