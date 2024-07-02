Ожидается, что Украина получит "хорошие новости" в своем стремлении получить больше систем противовоздушной обороны на саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США, передает УНН со ссылкой Reuters.

"Надеемся, что сможем попасть на саммит и сделать новые объявления по противовоздушной обороне. Вы слышали, что украинцы стремятся получить дополнительные Patriots или подобные системы. И я думаю, что мы будем иметь для них дополнительные хорошие новости на этом фронте", - сказал чиновник на условиях анонимности.

Больше подробностей чиновник не сообщил.

Украинские чиновники месяцами призывали своих союзников поставлять больше систем противовоздушной обороны для защиты от частых ракетных и беспилотных атак российских войск после вторжения москвы в 2022 году.

Лидеры стран собираются на саммит Организации Североатлантического договора в Вашингтоне с 9 по 11 июля, частично предназначенный для празднования 75-й годовщины военного альянса.

Дополнение

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что до саммита НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне, можно ожидать новых объявлений по противовоздушной обороне для Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Белый дом не готов дать Украине приглашение в НАТО. Поэтому Киев призывает США предоставить Украине все для защиты и конкретики.