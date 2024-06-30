Київ закликає США надати Україні все для захисту, якщо наразі немає запрошення в НАТО

Білий дім не готовий дати Україні запрошення в НАТО. Тому Київ закликає США надати Україні все для захисту та конкретики. Про це заявив в інтерв'ю Президент Володимир Зеленський Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer, передає кореспондент УНН.

Я підкреслюю те, чого бояться деякі наші партнери і в США, і в Європі - це членство України в НАТО. Безпековий союз з НАТО він не тільки для України. Якщо чесно він безпека і для росії. Ми розуміємо, що Білий дім не готовий нам дати запрошення. Вони про це говорять відкрито, це говорить президент Байден, а Трамп говорить про те, що, якщо б не НАТО, то війна могла б не початися. Ми чуємо обидві думки двох партій і це говорить про те, що всі не бачать сьогодні Україну в НАТО

Зеленський закликав США надати Україні все для захисту, якщо для Києва на сьогодні немає запрошення в Альянс.

Тому якщо для нас сьогодні в НАТО немає запрошення, то ми просимо конкретики. Якщо Америка боїться дратувати путіна, а саме через це нас туди не запрошують, то ми просимо наших стратегічних партнерів - США дати нам максимально все, що нас може захистити. Ми просимо Patriot, просимо достатню кількість F-16, ми просимо можливість використовувати зброю, щоб захистити себе. Якщо НАТО ще не готове нас захистити та взяти у свій союз, то ми просимо дати нам все щоб ми могли захистити себе самі