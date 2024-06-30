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Київ закликає США надати Україні все для захисту, якщо наразі немає запрошення в НАТО

Київ • УНН

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Зеленський закликає США надати Україні все необхідне для самозахисту, включно з винищувачами Patriot, F-16 і зброєю, якщо Україну ще не запросять до НАТО.

Київ закликає США надати Україні все для захисту, якщо наразі немає запрошення в НАТО

Білий дім не готовий дати Україні запрошення в НАТО. Тому Київ закликає США надати  Україні все для захисту та конкретики. Про це заявив  в інтерв'ю  Президент Володимир Зеленський Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer, передає кореспондент УНН

Я підкреслюю те, чого бояться деякі наші партнери і в США, і в Європі - це членство України в НАТО. Безпековий союз з НАТО він не тільки для України. Якщо чесно він безпека і для росії.  Ми розуміємо, що Білий дім не готовий нам дати запрошення. Вони про це говорять відкрито, це говорить президент Байден, а Трамп говорить про те, що, якщо б не НАТО, то війна могла б не початися. Ми чуємо обидві думки двох партій і це говорить про те, що всі не бачать сьогодні Україну в НАТО

- сказав Зеленський. 

Зеленський закликав США надати  Україні все для захисту, якщо для Києва на сьогодні немає запрошення в Альянс.

Тому якщо для нас сьогодні в НАТО немає запрошення, то ми просимо конкретики. Якщо Америка боїться дратувати путіна, а саме через це нас туди не запрошують, то ми просимо наших стратегічних партнерів - США дати нам максимально все, що нас може захистити. Ми просимо Patriot, просимо достатню кількість F-16, ми просимо можливість використовувати зброю, щоб захистити себе. Якщо НАТО ще не готове нас захистити та взяти у свій союз, то ми просимо дати нам все щоб ми могли захистити себе самі

- заявив Зеленський. 

Доповнення

Bloomberg повідомляв, що деякі союзники по НАТО не погоджуються взяти на себе конкретні багаторічні зобов'язання щодо витрат на військову допомогу Україні, які спрямовані на надання Києву більшої передбачуваності у довгостроковій перспективі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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