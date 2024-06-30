Белый дом не готов дать Украине приглашение в НАТО. Поэтому Киев призывает США предоставить Украине все для защиты и конкретики. Об этом заявил в интервью Президент Владимир Зеленский Труди Рубин, колумнистке The Philadelphia Inquirer, передает корреспондент УНН.

Я подчеркиваю то, чего боятся некоторые наши партнеры и в США, и в Европе - это членство Украины в НАТО. Союз безопасности с НАТО он не только для Украины. Если честно он безопасность и для России. Мы понимаем, что Белый дом не готов нам дать приглашение. Они об этом говорят открыто, это говорит президент Байден, а Трамп говорит о том, что, если бы не НАТО, то война могла бы не начаться. Мы слышим оба мнения двух партий и это говорит о том, что все не видят сегодня Украину в НАТО - сказал Зеленский.

Зеленский призвал США предоставить Украине все для защиты, если для Киева на сегодня нет приглашения в Альянс.

Поэтому если для нас сегодня в НАТО нет приглашения, то мы просим конкретики. Если Америка боится раздражать Путина, а именно поэтому нас туда не приглашают, то мы просим наших стратегических партнеров - США дать нам максимально все, что нас может защитить. Мы просим Patriot, просим достаточное количество F-16, мы просим возможность использовать оружие, чтобы защитить себя. Если НАТО еще не готово нас защитить и взять в свой союз, то мы просим дать нам все, чтобы мы могли защитить себя сами - заявил Зеленский.

Дополнение

Bloomberg сообщал, что некоторые союзники по НАТО не соглашаются взять на себя конкретные многолетние обязательства по расходам на военную помощь Украине, которые направлены на предоставление Киеву большей предсказуемости в долгосрочной перспективе.