Союзники по НАТО намагаються домовитися про довгострокове фінансування для України - Bloomberg

Деякі союзники по НАТО не погоджуються взяти на себе конкретні багаторічні зобов'язання щодо витрат на військову допомогу Україні, які спрямовані на надання Києву більшої передбачуваності у довгостроковій перспективі, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

"Попри спочатку ентузіазм з приводу пропозиції очільника НАТО Єнса Столтенберга - згідно з якою союзники витрачатимуть не менше 40 мільярдів євро (42,7 мільярда доларів) на рік на летальну та нелетальну допомогу для України - країни зараз перебувають у сварці з приводу того, як змусити зобов'язання щодо витрат працювати на майбутні роки", за словами людей, знайомих із дискусіями до НАТО.

Як пише видання, у союзників не виникне проблем із досягненням мети у 40 мільярдів євро цього року - лише США перевершать цю цифру зі своїм додатковим пакетом у 60 мільярдів доларів для України.

"Але політичні та правові перешкоди в кількох столицях означають, що урядам, ймовірно, доведеться щороку переглядати ціль, щоб побачити, чи слід збільшувати чи зменшувати зобов'язання, залежно від ситуації на полі бою", сказали люди, які говорили на умовах анонімності.

Деякі союзники, як повідомляється з посиланням на джерела, побоюються офіційно оформляти обіцянку конкретною цифрою та просто хочуть пообіцяти продовжувати той самий рівень підтримки. Тим часом інші турбуються про публікацію точних цифр про їх пожертвування, на тлі побоювань, що може розкритися інформація про справжні обсяги їхньої допомоги, вказує видання.

"Хоча багато деталей ще потрібно узгодити, у тому числі щодо обліку, союзники, можливо, зможуть укласти угоду, якщо допомога Україні обсягом 40 мільярдів євро буде вирахована з існуючого зобов'язання НАТО витрачати щонайменше 2% ВВП на оборону", повідомили джерела. Однак, як вказано, це може підірвати власну обороноздатність союзників, якщо міністерства фінансів не погодяться підвищити загальний рівень витрат.

Як повідомляється, "союзники НАТО все ще обговорюють формулювання липневої заяви лідерів, в якій буде описано прогрес України на шляху до вступу до Альянсу".

"Хоча цьогоріч запрошення знову малоймовірне, США та Німеччина виступають проти опису шляху членства України в НАТО як "незворотного" і натомість хочуть представити весь пакет як "міст до членства"", вказують співрозмовники видання.

У червні міністри оборони країн НАТО домовилися, що організація візьме на себе велику роль разом із очолюваною США групою Рамштайн у визначенні того, яке військове обладнання потрібне Україні. НАТО тепер також координуватиме постачання зброї до центрів союзників, а також навчання українських солдатів за межами країни. За словами людей, союзники обговорюють, чи варто заснувати посаду спеціального представника у Києві для спостереження за цими зусиллями.

Доповнення

Багаторічний план було запропоновано наприкінці травня і, як пише видання, має бути представлений Президентові України Володимиру Зеленському на саміті лідерів НАТО у Вашингтоні на початку липня. Столтенберг відмовився від початкової ідеї про надання союзниками 100 мільярдів доларів протягом п'яти років і запропонував щорічне зобов'язання у 40 мільярдів євро відповідно до середньорічних внесків з моменту вторгнення росії у 2022 році.