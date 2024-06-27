Некоторые союзники по НАТО не соглашаются взять на себя конкретные многолетние обязательства по расходам на военную помощь Украине, которые направлены на предоставление Киеву большей предсказуемости в долгосрочной перспективе, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

"Несмотря на изначально энтузиазм по поводу предложения главы НАТО Йенса Столтенберга - согласно которому союзники будут тратить не менее 40 миллиардов евро (42,7 миллиарда долларов) в год на летальную и нелетальную помощь для Украины - страны сейчас находятся в ссоре по поводу того, как заставить обязательства по расходам работать на будущие годы", по словам людей, знакомых с дискуссиями в НАТО.

Как пишет издание, у союзников не возникает проблем с достижением цели в 40 миллиардов евро в этом году - только США превзойдут эту цифру со своим дополнительным пакетом в 60 миллиардов долларов для Украины.

"Но политические и правовые препятствия в нескольких столицах означают, что правительствам, вероятно, придется ежегодно пересматривать цель, чтобы увидеть, следует ли увеличивать или уменьшать обязательства, в зависимости от ситуации на поле боя", - сказали люди, которые говорили на условиях анонимности.

Некоторые союзники, как сообщается со ссылкой на источники, опасаются официально оформлять обещание конкретной цифрой и просто хотят пообещать продолжать тот же уровень поддержки. Между тем другие беспокоятся о публикации точных цифр об их пожертвовании, на фоне опасений, что может раскрыться информация об истинных размерах их помощи, указывает издание.

"Хотя многие детали еще нужно согласовать, в том числе по учету, союзники, возможно, смогут заключить соглашение, если помощь Украине в размере 40 миллиардов евро будет вычтена из существующего обязательства НАТО тратить по меньшей мере 2% ВВП на оборону", сообщили источники. Однако, как указано, это может подорвать собственную обороноспособность союзников, если министерства финансов не согласятся повысить общий уровень расходов.

Как сообщается, "союзники НАТО все что обсуждают формулировку июльского заявления лидеров, в котором будет описан прогресс Украины на пути к вступлению в Альянс".

"Хотя в этом году приглашение снова маловероятно, США и Германия выступают против описания пути членства Украины в НАТО как "необратимого" и вместо этого хотят представить весь пакет как "мост к членству", указывают собеседники издания.

В июне министры обороны стран НАТО договорились, что организация возьмет на себя большую роль вместе с возглавляемой США группой Рамштайн в определении того, какое военное оборудование нужно Украине. НАТО теперь также будет координировать поставки оружия в центры союзников, а также обучение украинских солдат за пределами страны. По словам людей, союзники обсуждают, стоит ли основать пост специального представителя в Киеве для наблюдения за этими усилиями.

Дополнение

Многолетний план был предложен в конце мая и, как пишет издание, должен быть представлен Президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне в начале июля. Столтенберг отказался от первоначальной идеи предоставить союзникам 100 миллиардов долларов в течение пяти лет и предложил ежегодное обязательство в размере 40 миллиардов евро в соответствии со среднегодовыми взносами с момента вторжения россии в 2022 году.