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Блінкен анонсував нові оголошення щодо ППО для України до саміту НАТО

Київ • УНН

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Блінкен повідомив, що нові оголошення щодо протиповітряної оборони України очікуються перед майбутнім самітом НАТО 9-11 липня.

Блінкен анонсував нові оголошення щодо ППО для України до саміту НАТО

До саміту НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні, можна очікувати нових оголошень щодо протиповітряної оборони для України, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає УНН із посиланням на "Голос Америки".

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Блінкен пояснив, що у короткостроковій перспективі однією з найважливіших складових українського успіху є наявність належної протиповітряної оборони.

За його словами,США працюють над її посиленням, й найближчим часом, ймовірно ще до саміту НАТО, слід очікувати нових оголошень з цього приводу.

"В економіці України є надзвичайний потенціал за належних інвестицій. Звісно, щоб розкрити як військовий, так і економічний потенціал, треба забезпечити протиповітряну оборону для захисту територій, у які зроблено інвестиції", - заявив держсекретар.

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Також він додав, що США працюють над цим. "Я думаю, буде більше новин про це найближчими тижнями, напередодні саміту НАТО наступного тижня", - вказав держсекретар.

Кінцевим підсумком таких спільних зусиль з посилення України має стати "успішна країна, і країна, яка є самостійною в цих трьох сферах, а відтак виступає найсильнішою відповіддю володимиру путіну", - наголосив Блінкен.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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