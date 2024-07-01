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Зеленський обговорив американську допомогу з делегацією від Конгресу США

Київ • УНН

 • 27579 перегляди

Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США в Києві, де обговорив подальшу американську допомогу, зокрема додаткові системи протиповітряної оборони, такі як Patriot, для порятунку життів та захисту інфраструктури, і подякував США за їхню постійну підтримку проти російського вторгнення.

Зеленський обговорив американську допомогу з делегацією від Конгресу США

У понеділок, 1 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, яка сьогодні прибула до Києва. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави.

Деталі 

Обговорили головні напрями подальшої американської допомоги, зокрема додаткові системи ППО. Це критично важливо, оскільки системи Patriot допомагають рятувати життя людей та захищати інфраструктуру

- резюмував Володимир Зеленський. 

Окрім того, він також подякував лідеру Білого дому Джо Байдену, обом палатам і партіям Конгресу за незмінне лідерство в підтримці України.

Нагадаємо

Посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла, що 1 липня делегація Конгресу США прибула до Києва для обговорення підтримки України у протидії російському вторгненню.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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