Зеленський обговорив американську допомогу з делегацією від Конгресу США
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США в Києві, де обговорив подальшу американську допомогу, зокрема додаткові системи протиповітряної оборони, такі як Patriot, для порятунку життів та захисту інфраструктури, і подякував США за їхню постійну підтримку проти російського вторгнення.
У понеділок, 1 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, яка сьогодні прибула до Києва. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави.
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Обговорили головні напрями подальшої американської допомоги, зокрема додаткові системи ППО. Це критично важливо, оскільки системи Patriot допомагають рятувати життя людей та захищати інфраструктуру
Окрім того, він також подякував лідеру Білого дому Джо Байдену, обом палатам і партіям Конгресу за незмінне лідерство в підтримці України.
Нагадаємо
Посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла, що 1 липня делегація Конгресу США прибула до Києва для обговорення підтримки України у протидії російському вторгненню.