В понедельник, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, которая сегодня прибыла в Киев. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства.

Детали

Обсудили главные направления дальнейшей американской помощи, в частности дополнительные системы ПВО. Это критически важно, поскольку системы Patriot помогают спасать жизни людей и защищать инфраструктуру - резюмировал Владимир Зеленский.

Кроме того, он также поблагодарил лидера Белого дома Джо Байдена, обе палаты и партии Конгресса за неизменное лидерство в поддержке Украины.

Напомним

Посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала, что 1 июля делегация Конгресса США прибыла в Киев для обсуждения поддержки Украины в противодействии российскому вторжению.