Президент Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США в Киеве, где обсудил дальнейшую американскую помощь, в частности дополнительные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, для спасения жизней и защиты инфраструктуры, и поблагодарил США за их постоянную поддержку против российского вторжения.
В понедельник, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, которая сегодня прибыла в Киев. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства.
Детали
Обсудили главные направления дальнейшей американской помощи, в частности дополнительные системы ПВО. Это критически важно, поскольку системы Patriot помогают спасать жизни людей и защищать инфраструктуру
Кроме того, он также поблагодарил лидера Белого дома Джо Байдена, обе палаты и партии Конгресса за неизменное лидерство в поддержке Украины.
Напомним
Посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала, что 1 июля делегация Конгресса США прибыла в Киев для обсуждения поддержки Украины в противодействии российскому вторжению.