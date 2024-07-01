В Київ прибула делегація від Конгресу США: обговорять підтримку України в протидії рф
Київ • УНН
Делегація Конгресу США прибула до Києва для обговорення підтримки України у протидії російському вторгненню.
До Києва прибула делегація із США, щоб провести обговорення того, як американська допомога підтримує Україну в її протидії вторгненню росії. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк в соцмережі Х, передає УНН.
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Ласкаво просимо до Києва голову Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майка Тернера та двопартійну делегацію у складі Бетті МакКоллум, Ронні Джексона, Тоні Гонзалеса та Джона Джойса, які проведуть обговорення на тему того, як американська допомога підтримує Україну в її протидії жорстокому вторгненню росії
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю заявляв, що Білий дім не готовий дати Україні запрошення в НАТО, а тому Київ закликає США надати Україні все для захисту та конкретики.