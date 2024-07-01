В Киев прибыла делегация из США, чтобы провести обсуждение того, как американская помощь поддерживает Украину в ее противодействии вторжению россии. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Добро пожаловать в Киев председателя Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майка Тернера и двухпартийную делегацию в составе Бетти МакКоллум, Ронни Джексона, Тони Гонзалеса и Джона Джойса, которые проведут обсуждение на тему того, как американская помощь поддерживает Украину в ее противодействии жестокому вторжению россии - сообщила Бринк.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявлял, что Белый дом не готов дать Украине приглашение в НАТО, а потому Киев призывает США предоставить Украине все для защиты и конкретики.