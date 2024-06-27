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FT: США можуть викупити в Ізраїлю 8 систем ППО Patriot для України

Київ • УНН

 • 83842 перегляди

Україна веде переговори з Ізраїлем та США про передачу Києву щонайменше восьми ізраїльських систем протиповітряної оборони Patriot, які можуть посилити протиповітряну оборону України від російських атак.

FT: США можуть викупити в Ізраїлю 8 систем ППО Patriot для України

Україна спільно зі США веде перемовини з Єрусалимом щодо передачі Києву щонайменше восьми ізраїльських систем ППО Patriot. Про це пише The Financial Times, передає УНН.

Деталі

Хоча це ще не завершено, угода, ймовірно, передбачатиме відправку цінних систем Patriot спочатку з Ізраїлю до США, а потім – до України. Зокрема співрозмовники FT допускають, що ізраїльські системи, швидше за все, будуть продані США. Своєю чергою Вашингтон передасть їх Києву й Ізраїль таким чином буде не причетним до передачі їх Україні.

А втім, аналітики допускають, що Київ може отримати лише частину з цих систем, що все одно може посилити протиповітряну оборону України.

У виданні кажуть, що наразі три країни ведуть активні перемовини щодо ППО Patriot. Зокрема щодо цього зустрічались глава МЗС України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен.

Проте офіційно уряди США та України відмовились підтвердити цю інформацію.

Доповнення

У FT додають, що Ізраїль має на озброєнні старіші системи Patriot - M901 PAC. Проте вони все ще дієві і здатні зміцнити оборону України. окрім того, аналітики вказують, що старі ізраїльські ракети-перехоплювачі мали більший радіус дії та більшу боєголовку, ніж нова модель PAC-3.

Це може зробити їх добре придатними для перехоплення російських винищувачів, які скидають нищівні бомби на українські міста та військові позиції з-за лінії фронту.  

До того ж  Ізраїль має значні запаси ракет-перехоплювачів — які також потрібні Україні — разом із батареями.

PAC-2 насправді більш корисний, ніж PAC-3, для далекого перехоплення літаків, тому вони, безумовно, будуть корисні (в Україні - ред.)

- сказав Джастін Бронк, старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні.    

Нагадаємо

У квітні стало відомо, що Повітряні сили Ізраїлю планують відмовитись від власних застарілих ЗРК Patriot та перейти до використання більш сучасного озброєння.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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