Украина совместно с США ведет переговоры с Иерусалимом о передаче Киеву по меньшей мере восьми израильских систем ПВО Patriot. Об этом пишет The Financial Times, передает УНН.

Детали

Хотя это еще не завершено, сделка, вероятно, будет предусматривать отправку ценных систем Patriot сначала из Израиля в США, а затем - в Украину. В частности, собеседники FT допускают, что израильские системы, скорее всего, будут проданы США. В свою очередь Вашингтон передаст их Киеву и Израиль таким образом будет не причастен к передаче их Украине.

А впрочем, аналитики допускают, что Киев может получить лишь часть из этих систем, что все равно может усилить противовоздушную оборону Украины.

В издании говорят, что сейчас три страны ведут активные переговоры по ПВО Patriot. В частности по этому поводу встречались глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Однако официально правительства США и Украины отказались подтвердить эту информацию.

Дополнение

В FT добавляют, что Израиль имеет на вооружении более старые системы Patriot - M901 PAC. Однако они все еще действенны и способны укрепить оборону Украины. кроме того, аналитики указывают, что старые израильские ракеты-перехватчики имели больший радиус действия и большую боеголовку, чем новая модель PAC-3.

Это может сделать их хорошо пригодными для перехвата российских истребителей, которые сбрасывают сокрушительные бомбы на украинские города и военные позиции из-за линии фронта.

К тому же Израиль имеет значительные запасы ракет-перехватчиков - которые также нужны Украине - вместе с батареями.

PAC-2 на самом деле более полезен, чем PAC-3, для дальнего перехвата самолетов, поэтому они, безусловно, будут полезны (в Украине - ред.) - сказал Джастин Бронк, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб в Лондоне.

Напомним,

В апреле стало известно, что Воздушные силы Израиля планируют отказаться от собственных устаревших ЗРК Patriot и перейти к использованию более современного вооружения.