До саммита НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне, можно ожидать новых объявлений по противовоздушной обороне для Украины, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

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Блинкен объяснил, что в краткосрочной перспективе одной из важнейших составляющих украинского успеха является наличие надлежащей противовоздушной обороны.

По его словам, США работают над ее усилением, и в ближайшее время, вероятно еще до саммита НАТО, следует ожидать новых объявлений по этому поводу.

"В экономике Украины есть чрезвычайный потенциал при надлежащих инвестициях. Конечно, чтобы раскрыть как военный, так и экономический потенциал, надо обеспечить противовоздушную оборону для защиты территорий, в которые сделаны инвестиции", - заявил госсекретарь.

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Также он добавил, что США работают над этим. "Я думаю, будет больше новостей об этом в ближайшие недели, накануне саммита НАТО на следующей неделе", - указал госсекретарь.

Конечным итогом таких совместных усилий по усилению Украины должна стать "успешная страна, и страна, которая является самостоятельной в этих трех сферах, а затем выступает сильнейшим ответом владимиру путину", - подчеркнул Блинкен.

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