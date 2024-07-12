Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины

Саммит НАТО в Вашингтоне не мог стать прорывом относительно членства Украины в Альянсе. Но улучшение координации между самими членами НАТО в помощи Украине будет означать, что будет больше самой помощи. Такое мнение высказал глава Института Американистики Владислав Фарапонов в комментарии журналисту УНН.

Фактически, это означает, что будет больше координации между самими государствами в вопросе безопасности сотрудничества с Украиной. Я думаю, что это очень выгодно для Украины учитывая то, что потребности в сфере безопасности и обороны только растут. Пока сложно что-то сказать более предметное - отметил Фарапонов комментируя подписание Украинского договора (Ukraine Compact).

Он отметил, что саммит НАТО не мог стать прорывом относительно членства Украины.

"Но улучшение координации между самими членами НАТО в помощи Украине будет означать, что будет больше самой помощи. Другого на этот раз от саммита НАТО сложно было ожидать", - сказал Фарапонов.

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Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, комментируя результаты Саммита НАТО, отметил, что Украина все же имела определенные успехи.

Во-первых, это политическое признание того факта, что Украина будет в НАТО. Это неотвратимая политическая реальность, это то, что произойдет. Сам факт такого признания является для нас очень нужным, очень правильным и с точки зрения западной дипломатии он закрепляет факт того, что россия не победит. На западе до сих пор наши партнеры убеждены, что одна из причин начала войны россии против Украины - это то, что Украина хотела вступить в НАТО - сказал Краев.

По его словам, фиксация необратимого пути Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО - это важно для Украины.

"Теперь, когда натовские государства зафиксировали, что Украина при любых обстоятельствах, так или иначе вступит в НАТО, что этот момент наступит - это фиксация того, что ни россии с ее имперскими желаниями, ни Китай с его желаниями так называемого балансирования не победят. Что здесь будет победа Запада и в конце концов Украины. Сам факт этой фиксации для нас очень важен", - заявил Краев.

Также политолог прокомментировал базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в 2025 году.

Так, на саммите НАТО в Вашингтоне объявлено решение о долгосрочной поддержке Украины в условиях российской агрессии. Члены Альянса намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года.

Относительно фонда в 40 млрд евро. Конечно есть вопрос о том, что эти 40 млрд - это не будут новые деньги, это будет комбинация всех денег, которые выделяются в рамках двусторонних договоренностей, плюс тех средств, которых будет не хватать, чтобы эту сумму добрать. Это конечно минус, что это не будет дополнительный фонд, который нам все равно был бы необходим, но классно, что есть такая фиксация этого процесса. Даже если какое-то государство не сможет в определенный срок дать нам необходимое количество денег, оборудования, амуниции, то другие государства НАТО в рамках этого фонда смогут поддержать эту инициативу и все равно Украина получит оружие и материалы, которые необходимы. Поэтому это является позитивом для нас - рассказал Краев.

Кроме того, политолог прокомментировал подписание Украинского договора (Ukraine Compact).

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"Что касается Ukraine Compact - это по сути то, что я сказал только выражено в нормально закрепленном документе, который к тому же является еще более широким чем само НАТО, потому что к нему присоединились японцы и некоторые другие страны ЕС", - сказал политолог.