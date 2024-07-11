Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина очень близка к цели и следующий шаг будет приглашение в НАТО. Такое мнение высказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент УНН.

Мы очень близки к нашей цели. Мне кажется, что следующий шаг будет приглашение (в НАТО - ред.), а дальше членство...Сегодня мы видим успех для всех наших людей, нашего народа - сказал Зеленский.

На Вашингтонском Саммите члены Альянса подтвердили необратимый путь Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО

Дополнение

На саммите НАТО в Вашингтоне объявлено решение о долгосрочной поддержке Украины в условиях российской агрессии.

США и страны-союзники предоставят Украине пять стратегических систем противовоздушной обороны.