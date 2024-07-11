На Вашингтонском Саммите члены Альянса подтвердили необратимый путь Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО

Страны-члены Североатлантического альянса заявили, что готовы поддерживать Украину на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Об этом сообщается в официальном тексте Декларации Вашингтонского саммита NATO, передает УНН.

Детали

Сегодня в Вашингтоне главы государств и правительств - участники Вашингтонского саммита Североатлантического совета, издали декларацию, подчеркивающую полную поддержку Украины в ее праве выбирать собственный механизм безопасности и самостоятельно определять будущее без внешнего вмешательства.

Мы полностью поддерживаем право Украины выбирать собственный механизм безопасности и решать собственное будущее без внешнего вмешательства. Будущее Украины в НАТО. Украина становится все более оперативной и политически интегрированной с Альянсом - отметили лидеры.

Также был отмечен значительный прогресс Украины после Вильнюсского саммита в реализации демократических, экономических реформ и реформ в сфере безопасности.

Пока Украина продолжает эту жизненно важную работу, мы будем продолжать поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО - единодушно поддержали страны-члены.

В декларации также указано, что члены Альянса подтвердили способность прислать Украине приглашение на членство, когда будут выполнены необходимые условия.

Решение НАТО и Совета Украина-НАТО, принятые на саммите, в сочетании с текущей работой членов Альянса являются мостом к членству Украины в НАТО - заявили участники.

По информации, Члены Альянса готовы продолжать поддерживать Украину в реализации оперативной совместимости с НАТО, а также в проведении дополнительных реформ демократии и сектора безопасности, которые будут систематически оцениваться через адаптированную Годовую национальную программу.

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