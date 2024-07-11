На Вашингтонском Саммите члены Альянса подтвердили необратимый путь Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО
Киев • УНН
Государства-члены НАТО заявили о своей полной поддержке права Украины выбирать собственные механизмы обеспечения безопасности и решать свое будущее без внешнего вмешательства, включая необратимость ее пути к полной евроатлантической интеграции и членству в НАТО после выполнения необходимых условий.
Страны-члены Североатлантического альянса заявили, что готовы поддерживать Украину на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Об этом сообщается в официальном тексте Декларации Вашингтонского саммита NATO, передает УНН.
Детали
Сегодня в Вашингтоне главы государств и правительств - участники Вашингтонского саммита Североатлантического совета, издали декларацию, подчеркивающую полную поддержку Украины в ее праве выбирать собственный механизм безопасности и самостоятельно определять будущее без внешнего вмешательства.
Мы полностью поддерживаем право Украины выбирать собственный механизм безопасности и решать собственное будущее без внешнего вмешательства. Будущее Украины в НАТО. Украина становится все более оперативной и политически интегрированной с Альянсом
Также был отмечен значительный прогресс Украины после Вильнюсского саммита в реализации демократических, экономических реформ и реформ в сфере безопасности.
Пока Украина продолжает эту жизненно важную работу, мы будем продолжать поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО
В декларации также указано, что члены Альянса подтвердили способность прислать Украине приглашение на членство, когда будут выполнены необходимые условия.
Решение НАТО и Совета Украина-НАТО, принятые на саммите, в сочетании с текущей работой членов Альянса являются мостом к членству Украины в НАТО
По информации, Члены Альянса готовы продолжать поддерживать Украину в реализации оперативной совместимости с НАТО, а также в проведении дополнительных реформ демократии и сектора безопасности, которые будут систематически оцениваться через адаптированную Годовую национальную программу.
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