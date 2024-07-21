Силы ПВО ночью сбили 35 из 39 «шахедов»

Ночью 21 июля силы противовоздушной обороны сбили 35 российских ударных БПЛА типа Shahed, а благодаря активному противодействию управляемые авиационные ракеты Х-59/69 не достигли своих целей. Об этом в Телеграме сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук, передает УНН.

Детали

В ночь на 21 июля 2024 года противник нанес удар:

тремя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Курской области и Крыма,

двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области - рф,

39-ю ударными БпЛА типа «Shahed» с трех направлений: Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Крым.

Во время ночной атаки радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение воздушных целей в более чем 10 областях Украины. К отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп всех Сил обороны Украины, а также зенитные ракетные войска и РЭБ Воздушных Сил.

Этой ночью противовоздушной обороне удалось сбить 35 вражеских ударных БпЛА «Shahed - 131/136». Также, благодаря активному противодействию, вражеские управляемые авиационные ракеты Х-59/69 не достигли своих целей.

Противовоздушная оборона работала в Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Черкасской областях.