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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В небе над Украиной ночью уничтожили все из 5 вражеских дронов, войска рф атаковали тремя "Искандерами"

В небе над Украиной ночью уничтожили все из 5 вражеских дронов, войска рф атаковали тремя "Искандерами"

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 05:57  •  5903 просмотра

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Ночью над Украиной сбито 5 дронов, запущенных Россией. Враг также атаковал 3 баллистическими ракетами "Искандер-М". К противовоздушному бою привлечены мобильные огневые группы и средства РЭБ.

В небе над Украиной ночью сбиты все из 5 дронов, запущенных российскими войсками, также враг атаковал 3 баллистическими ракетами "Искандер-М", сообщил в пятницу командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

В ночь на 16 августа, по его словам, российские оккупанты нанесли удар 3-мя баллистическими ракетами "Искандер-М", 3-мя ударными БПЛА типа "Shahed" и 2-мя беспилотниками неустановленного типа из Курской области.

Все вражеские БПЛА сбиты в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях

- написал Олещук в Telegram.

Как отметил командующий ВС ВСУ, к противовоздушному бою были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны и средства РЭБ Воздушных сил.

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА16 августа 2024, 04:06 • 24463 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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