В небе над Украиной ночью уничтожили все из 5 вражеских дронов, войска рф атаковали тремя "Искандерами"

В небе над Украиной ночью сбиты все из 5 дронов, запущенных российскими войсками, также враг атаковал 3 баллистическими ракетами "Искандер-М", сообщил в пятницу командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

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В ночь на 16 августа, по его словам, российские оккупанты нанесли удар 3-мя баллистическими ракетами "Искандер-М", 3-мя ударными БПЛА типа "Shahed" и 2-мя беспилотниками неустановленного типа из Курской области.

Все вражеские БПЛА сбиты в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях - написал Олещук в Telegram.

Как отметил командующий ВС ВСУ, к противовоздушному бою были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны и средства РЭБ Воздушных сил.

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