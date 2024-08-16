В небе над Украиной ночью уничтожили все из 5 вражеских дронов, войска рф атаковали тремя "Искандерами"
Киев • УНН
Ночью над Украиной сбито 5 дронов, запущенных Россией. Враг также атаковал 3 баллистическими ракетами "Искандер-М". К противовоздушному бою привлечены мобильные огневые группы и средства РЭБ.
В небе над Украиной ночью сбиты все из 5 дронов, запущенных российскими войсками, также враг атаковал 3 баллистическими ракетами "Искандер-М", сообщил в пятницу командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.
Детали
В ночь на 16 августа, по его словам, российские оккупанты нанесли удар 3-мя баллистическими ракетами "Искандер-М", 3-мя ударными БПЛА типа "Shahed" и 2-мя беспилотниками неустановленного типа из Курской области.
Все вражеские БПЛА сбиты в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях
Как отметил командующий ВС ВСУ, к противовоздушному бою были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны и средства РЭБ Воздушных сил.
Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА16 августа 2024, 04:06 • 24463 просмотра