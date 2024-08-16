Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

Этой ночью враг снова пытался атаковать Киев ударными беспилотниками, в столице работала ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, пишет УНН.

По информации Воздушных Сил, из района курской области, по предварительным данным были запущены ударные БпЛА. До столицы летательные аппараты противника добрались примерно за 2 часа. Воздушная тревога в городе продолжалась 44 минуты. В Киеве работали силы и средства противовоздушной обороны, - говорится в сообщении.

Детали

В КГВА отметили, что по информации оперативной сводки на эту минуту в столице без разрушений и пострадавших.

КГВА также обращает внимание, что в последнее время воздушные тревоги участились: накануне их было четыре за день. А с начала полномасштабного вторжения, за более чем 900 дней в Киеве прозвучало более 1200 тревог.

Не "привыкайте" к тревогам, когда вражеские дроны и ракеты не собирают прямо над городом и которые многих расслабляют! Всегда относитесь к сиренам как к серьезному предупреждению об опасности для жизни! Берегите себя! - призвал глава КГВА Сергей Попко.

Напомним

В ночь на 16 августа в Киеве были слышны звуки взрывов. В столице работало ПВО.