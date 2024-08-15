В небе над Украиной ночью были уничтожены все 29 "шахедов", враг атаковал тремя ракетами Х-59
Киев • УНН
Ночью украинские силы обороны сбили все 29 ударных беспилотников Shahed, запущенных россией. Также была вражеская атака 3 управляемыми ракетами X-59, запущенными из курской области рф.
В небе над Украиной ночью были уничтожены все из 29 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками, также враг атаковал 3 ракетами Х-59, сообщил в четверг командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.
Детали
Ночью 15 августа, по его словам, враг нанес удар 3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области (рф) и 29-ю ударными БПЛА типа Shahed из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск (рф).
Сбито 29 вражеских БПЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях
По его словам, к противовоздушному бою были привлечены расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных сил.
Ночью ПВО уничтожила над Сумской областью четыре вражеских беспилотника15 августа 2024, 04:58 • 20738 просмотров