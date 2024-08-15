Ночью ПВО уничтожила над Сумской областью четыре вражеских беспилотника
Киев • УНН
Подразделения ПВО сбили 4 вражеских БПЛА различных типов над Сумской областью в ночь на 15 августа.
Подразделения противовоздушной обороны в ночь на 15 августа уничтожили над Сумской областью четыре российских беспилотника. Об этом в Телеграмме сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
В ночь на 15 августа в небе над Сумщиной подразделениями противовоздушной обороны области было уничтожено 4 вражеских БПЛА различных типов,
Напомним
Из 20-км зоны Сумщины эвакуировано 4300 человек, эта цифра растет. Планируется усиление контроля на блокпостах и расширение перечня населенных пунктов с обязательной эвакуацией из-за увеличения обстрелов.
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