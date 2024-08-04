За два с половиной года Воздушные Силы уничтожили более 8000 воздушных целей врага. Украинские пилоты совершили более 20 тысяч боевых вылетов, большинство - на боевое применение авиационных средств поражения. Об этом рассказал командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в День Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.

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Олещук указал, что круглосуточно враг атакует Украину бомбами и ракетами, проводит воздушную разведку, каждую ночь бьет ударными беспилотниками.

По его словам, воздушные Силы, бок о бок с противовоздушной обороной всех Сил обороны Украины, отражают удары. Насколько это возможно, уничтожают средства воздушного нападения противника, бьют врага с воздуха, держат оборону на земле.

За два с половиной года Воздушные Силы уничтожили более 8000 воздушных целей врага: сотни самолетов и вертолетов, тысячи крылатых ракет и беспилотников. Украинские пилоты совершили более 20 тысяч боевых вылетов, большинство - на боевое применение авиационных средств поражения.



Все это стало возможным и благодаря мощной поддержке наших западных партнеров. Спасибо им за сознательную позицию в защите мира и демократии, наших людей! -заявил Олещук.

Командующий ВС ВСУ отметил, что качественно и умело применяя современное западное вооружение, воины Воздушных Сил проявили незаурядное мужество, героизм, профессионализм и изобретательность.



В период широкомасштабного вторжения за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, 4475 военнослужащих Воздушных Сил отмечены государственными наградами, 47 из них стали Героями Украины, 25, посмертно.

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