Президент Украины Владимир Зеленский в День Воздушных сил заявил, что украинские воины уничтожили тысячи российских ракет и дронов, сотни российских боевых самолетов и вертолетов. Украина делает все, чтобы Воздушные силы смогли еще больше. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Детали

"Украина всегда будет благодарна всем, кто ежедневно преданно служит нашему государству и защищает жизни наших людей от российского террора. Сегодня мы особенно благодарим всех наших защитников неба - украинских воинов Воздушных сил Вооруженных Сил Украины - за каждую сбитую российскую цель, за эффективность и меткость. С первых дней этой войны Украина противостоит российским ударам с воздуха. И наши воины уже уничтожили тысячи российских ракет и дронов, сотни российских боевых самолетов и вертолетов. Это значительные результаты. И мы делаем все, чтобы украинские Воздушные силы смогли еще больше. Точно смогут", - написал Зеленский.

Напомним

Сегодня, в первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Событие было основано указом президента в 2007 году.