Командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук сообщил об успешном отражении воздушного нападения в ночь на 26 июля 2024 года. Противник нанес удар баллистической ракетой «Искандер-М» из Ростовской области РФ по Донецкой области, а также запустил ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Shahed» с направлений мыс Чауда (Крым) и Курск (РФ), передает УНН.

Детали

Радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 22 «шахедов». Благодаря слаженным действиям противовоздушной обороны, 20 из этих БПЛА были сбиты в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.

Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Воздушных Сил.

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