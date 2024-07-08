Киев • УНН
Силы противовоздушной обороны Украины сбили 30 российских ракет во время массированной атаки на страну.
Во время массированного российского удара по Украине силы ПВО сбили 30 ракет. россияне использовали ракеты воздушного, морского и наземного базирования. Об этом пишет УНН со ссылкой на командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.
Подробности
Около 10 утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования
Всего, по предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет разных типов:
Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет:
Мир должен жестко отреагировать на это преступление. И дискуссий о том, можно ли наносить удары по военным объектам на территории России вообще не должно быть. Отомстим за каждого украинца
Напомним
В результате повторной атаки россии по Киеву, во время которой был поврежден роддом, погибли семь человек. Общее количество жертв в столице возросло до 16 человек.