Во время массированного российского удара по Украине силы ПВО сбили 30 ракет. россияне использовали ракеты воздушного, морского и наземного базирования. Об этом пишет УНН со ссылкой на командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.

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Около 10 утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования - заявил Олещук.

Всего, по предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет разных типов:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»;

4 баллистические ракеты «Искандер-М»;1



13 крылатых ракет Х-101;



4 крылатых ракет «Калибр»



2 крылатые ракеты Х-22



3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.



Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"

3 баллистических ракеты "Искандер-М"



11 крылатых ракет Х-101



12 крылатых ракет "Калибр"



3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.



Мир должен жестко отреагировать на это преступление. И дискуссий о том, можно ли наносить удары по военным объектам на территории России вообще не должно быть. Отомстим за каждого украинца - подчеркнул Олещук.

Напомним

В результате повторной атаки россии по Киеву, во время которой был поврежден роддом, погибли семь человек. Общее количество жертв в столице возросло до 16 человек.