Британська розвідка: війська рф в Україні страждають від нестачі питної води

На тлі літньої спеки і наступальних операцій окупаційні підрозділи зс рф в Україні зіткнулись з барком питної води. Подекуди на одну людину вже встановили норму - 1 літр води в день. Про це пише Міноборони Британії, передає УНН.

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Аналітики британської розвідки вказують, що днями цю проблему висвітлив один з проросійських військових блогерів. Зокрема воєнкор і розповів, що норму води, зокрема, для російських пілотів обмежено одним літром на день.

Це еквівалентно чверті мінімальної рекомендованої потреби у воді для роботи при високих температурах. Як повідомляється, в результаті російські пілоти звернулися по воду до місцевих жителів

Також у британській розвідці розповіли, що у відповідь на нестачу води деякі російські підрозділи були змушені "імпровізувати із засобами для фільтрації", використовуючи калюжі для щоденних потреб у воді.

Це, швидше за все, призвело до збільшення захворювань, що передаються через воду, серед російських солдатів. Цей дефіцит води, що призводить до зневоднення і підвищеного ризику зараження, майже напевно вплине на моральний стан й оперативну ефективність