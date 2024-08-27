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Британська розвідка: війська рф в Україні страждають від нестачі питної води

Британська розвідка: війська рф в Україні страждають від нестачі питної води

Київ • УНН

 • 27499 перегляди

Британська розвідка повідомляє про обмеження води для російських військових в Україні до 1 літра на день. Це призводить до зневоднення, хвороб та зниження морального духу і боєздатності окупантів.

На тлі літньої спеки і  наступальних операцій окупаційні підрозділи зс рф в Україні зіткнулись з барком питної води. Подекуди на одну людину вже встановили норму - 1 літр води в день. Про це пише Міноборони Британії, передає УНН.

Деталі

Аналітики британської розвідки вказують, що днями цю проблему висвітлив один з проросійських військових блогерів. Зокрема воєнкор і розповів, що норму води, зокрема, для російських пілотів обмежено одним літром на день.

Це еквівалентно чверті мінімальної рекомендованої потреби у воді для роботи при високих температурах. Як повідомляється, в результаті російські пілоти звернулися по воду до місцевих жителів

- заявили у Міноборони Британії.

Також у британській розвідці розповіли, що у відповідь на нестачу води деякі російські підрозділи були змушені "імпровізувати із засобами для фільтрації", використовуючи калюжі для щоденних потреб у воді.

Це, швидше за все, призвело до збільшення захворювань, що передаються через воду, серед російських солдатів. Цей дефіцит води, що призводить до зневоднення і підвищеного ризику зараження, майже напевно вплине на моральний стан й оперативну ефективність

– констатує британська розвідка.

Британська розвідка проаналізувала втрати військ рф у війні03.08.24, 14:56 • 31692 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна

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