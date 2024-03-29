россия продолжает милитаризацию украинских детей во временно оккупированном Крыму - Омбудсман

Во временно оккупированном Крыму рф продолжает попытки втянуть все больше украинских детей в свою систему военной подготовки. Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Детали

Лубинец отмечает, что в Симферополе до конца марта может появиться военно-спортивный городок. Он займет площадь в 0,5 га. При этом оккупационные власти открыто называют его полигоном.

Там школьников планируют обучать военным профессиям, управлению БПЛА, внедряется водолазная и морская подготовка. До конца апреля там планируют сделать полосы препятствий, различные тренажеры - тир, скалодром, секторы изучения оружия, противохимическую защиту и тому подобное.

Политику милитаризации украинских детей на Крымском полуострове россия проводит с начала его оккупации. После полномасштабного вторжения процесс перевоспитания молодежи только усилился. Военизированный формат воспитания имеет пагубное влияние на сознание детей. Их "воспитывают" как солдат, продвигают ядовитый нарратив, что их родная Украина - это враг, с которым надо бороться с оружием в руках - пишет Лубинец.

Он отметил, что милитаризация россией образования и насаждение своей идеологии детям на временно оккупированных территориях Украины является военным преступлением, согласно международному гуманитарному праву.

россияне разработали методичку для учителей о том, как надо врать детям о Крыме - Центр Нацсопротивления