росіяни посилюють мілітаризацію дітей на окупованих територіях - Центр нацспротиву
Київ • УНН
Росія прагне посилити мілітаризацію дітей на окупованих територіях України. До кінця навчального року планується подвоїти кількість шкіл з військовою підготовкою, зокрема на базі нахімовського училища в Маріуполі.
Окупаційна влада рф хоче подвоїти кількість шкіл з військовою підготовкою на захоплених територіях України. Про це заявили в Центрі національного спротиву, передає УНН.
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У Спротиві заявили, що росія прагне посилити мілітаризацію дітей. Відбудеться це насамперед на базі нахімовського училища у Маріуполі.
Так, 2 вересня у казарми мілітарного закладу заселилося 240 дітей віком від 10 до 13 років. У 2025 році таких дітей вже має бути 560
Російські окупанти активно займаються мілітаризацією дітей. Під виглядом патріотичного виховання дітей залучають до військових програм, пропагандистських заходів та таборів, де їх навчають основам військової справи, використанню зброї та ідеологічно обробляють. Відбувається це на усіх тимчасово окупованих територіях України
росія продовжує мілітаризацію українських дітей в тимчасово окупованому Криму - Омбудсман29.03.24, 11:07 • 23516 переглядiв
У Спротиві наголошують, що мілітаризація дітей - це не лише спроба виховати лояльних до окупантів майбутніх військових, а й серйозний злочин проти дитинства.
Зазначається, що російська влада намагається зламати ідентичність українських дітей, виховуючи їх у дусі насильства, ненависті та підпорядкування військовій ідеології.
Нагадаємо
Британська розвідка з'ясувала, що уряд рф затвердив нову молодіжну стратегію, спрямовану на підготовку підлітків до військової служби. Вводиться новий курс військової підготовки для 15-18-річних, збільшується кількість військових дитячих таборів.