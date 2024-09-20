В Донецкой области ограничили движение волонтеров в зоне боевых действий - ОВА

В Донецкой области ввели временное ограничение движения для волонтеров на территориях населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Решением Совета обороны Донецкой области ввели временное ограничение движения транспортных средств и лиц, в том числе представителей общественных, благотворительных, гуманитарных организаций и их транспортных средств на территориях населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия - заявил Филашкин.

Он пояснил, что отныне для передвижения и работы в этих общинах неправительственным организациям отныне необходимо письменно обращаться в соответствующую военную администрацию населенного пункта.

В случае, если ситуация с безопасностью позволит находиться в общине без риска для жизни, военная администрация должна предоставить письменное разрешение на пребывание в общине - объяснил председатель Донецкой ОВА.

Напомним,

На прошлой неделе, 12 сентября, в результате артиллерийского обстрела рф в селе Веролюбовка, что в Донецкой области, погибли три украинских работника МККК, еще двое ранены.