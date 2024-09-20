На Донеччині обмежили рух волонтерів у зоні бойових дій - ОВА
Київ • УНН
У Донецькій області запровадили тимчасове обмеження руху для волонтерів на територіях з активними бойовими діями. Для роботи в цих зонах неурядовим організаціям необхідно отримати письмовий дозвіл від військової адміністрації.
На Донеччині запровадили тимчасове обмеження руху для волонтерів на територіях населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Рішенням Ради оборони Донецької області ввели тимчасове обмеження руху транспортних засобів та осіб, зокрема представників громадських, благодійних, гуманітарних організацій та їхніх транспортних засобів на територіях населених пунктів, де ведуться активні бойові дії
Він пояснив, що відтепер для пересування та роботи в цих громадах неурядовим організаціям відтепер необхідно письмово звертатися до відповідної військової адміністрації населеного пункту.
У разі, якщо безпекова ситуація дозволятиме перебувати у громаді без ризику для життя, військова адміністрація має надати письмовий дозвіл на перебування в громаді
Нагадаємо
Минулого тижня, 12 вересня, внаслідок артилерійського обстрілу рф у селі Віролюбівка, що на Донеччині, загинули три українських працівники МКЧХ, ще двоє поранені.