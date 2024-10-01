У Вугледарі зараз залишається понад 100 людей, але завозити гумдопомогу майже неможливо - ОВА
Київ • УНН
У Вугледарі залишається 107 цивільних, без дітей. Доставка гуманітарної допомоги ускладнена через близькість ворога до центру міста. Евакуація з Донецької області тепер здійснюється через Дніпропетровську область.
Ворог знаходиться майже у центрі міста Вугледар, тому для 107 людей, які залишились у місті, завести гуманітарну допомогу, питну воду та медикаменти - вкрай важко.
Пише УНН із посиланням на голову Донецької облдержадміністрації Вадима Філашкіна та ефір телемарафону.
Деталі
На питання скільки цивільного населення залишається у Вугледарі на Донеччині, та чи є серед них діти, керівник ОВА відповів наступне:
У Вугледарі зараз залишається 107 людей. Дітей там немає. Стосовно 107 людей – дуже важко до них доїхати та завести гуманітарну допомогу, питну воду та медикаменти. Йде активна фаза війни. Зараз ворог знаходиться майже у центрі міста. Дуже складно потрапити нам та органам влади до людей, які залишились у місті.
Також Вадим Філашкін пояснив, як триває евакуація людей з потенційно небезпечних районів.
Важливо, що з Донецької області потягом евакуюватися вже неможливо.
Ми змінили місце відправки. Це Дніпропетровська область. До Покровська від ворога залишається дуже невелика відстань.
За словами начальника Донецької ОВА, обов’язкова евакуація у примусовий спосіб родин з дітьми з 10-кілометрової зони в області – триває.
Фахівцям поліції та ДСНС вдалося вивезти з зони, яка наближена до лінії фронту, майже всіх дітей.
Філашкін також навів дані, що до початку повномасштабної війни у Донецькій області, в цілому, знаходилося 1900 людей, але зараз, за словами посадовця - вже 350 тисяч.
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