У Вугледарі зараз залишається понад 100 людей, але завозити гумдопомогу майже неможливо - ОВА

Ворог знаходиться майже у центрі міста Вугледар, тому для 107 людей, які залишились у місті, завести гуманітарну допомогу, питну воду та медикаменти - вкрай важко.

Пише УНН із посиланням на голову Донецької облдержадміністрації Вадима Філашкіна та ефір телемарафону.

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На питання скільки цивільного населення залишається у Вугледарі на Донеччині, та чи є серед них діти, керівник ОВА відповів наступне:

У Вугледарі зараз залишається 107 людей. Дітей там немає. Стосовно 107 людей – дуже важко до них доїхати та завести гуманітарну допомогу, питну воду та медикаменти. Йде активна фаза війни. Зараз ворог знаходиться майже у центрі міста. Дуже складно потрапити нам та органам влади до людей, які залишились у місті. - сказав він.

Також Вадим Філашкін пояснив, як триває евакуація людей з потенційно небезпечних районів.

Важливо, що з Донецької області потягом евакуюватися вже неможливо.

Ми змінили місце відправки. Це Дніпропетровська область. До Покровська від ворога залишається дуже невелика відстань. – підкреслив посадовець.

За словами начальника Донецької ОВА, обов’язкова евакуація у примусовий спосіб родин з дітьми з 10-кілометрової зони в області – триває.

Фахівцям поліції та ДСНС вдалося вивезти з зони, яка наближена до лінії фронту, майже всіх дітей.

Філашкін також навів дані, що до початку повномасштабної війни у Донецькій області, в цілому, знаходилося 1900 людей, але зараз, за словами посадовця - вже 350 тисяч.

Нагадаємо

Працівники котелень на окупованих територіях Донецької області відмовляються виходити на роботу через невиплату зарплат. Підготовка до опалювального сезону не ведеться, більшість тепломереж у аварійному стані.

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