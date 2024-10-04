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Зеленський розпочав поїздку на Сумщину: зустрівся із військовими, заслухав доповідь командира

Київ • УНН

 • 19156 перегляди

Президент України зустрівся з бійцями 82-ї бригади на Сумщині, заслухав доповідь командира та відзначив військових. Зеленський подякував за Курську операцію, яка допомогла мотивувати партнерів надавати зброю.

Президент України Володимир Зеленський розпочав поїздку на Сумщину із зустрічі з воїнами, заслухав доповідь командира, відзначив бійців, передає УНН.

"Сьогодні розпочав поїздку на Сумщину із зустрічі з нашими воїнами – хлопцями, які бʼються на Курщині, захищаючи наші прикордонні регіони і всю державу. 82-га бригада. Заслухав доповідь командира, відзначив наших бійців", - повідомив Зеленський.

Він подякував за службу, за захист держави.

"Дякую всім командирам, сержантам, всім солдатам за Курську операцію, яка сильно допомогла мотивувати тих, хто дає нам пакети підтримки зброєю", - резюмував Зеленський.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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