Зеленський розпочав поїздку на Сумщину: зустрівся із військовими, заслухав доповідь командира
Київ • УНН
Президент України зустрівся з бійцями 82-ї бригади на Сумщині, заслухав доповідь командира та відзначив військових. Зеленський подякував за Курську операцію, яка допомогла мотивувати партнерів надавати зброю.
Президент України Володимир Зеленський розпочав поїздку на Сумщину із зустрічі з воїнами, заслухав доповідь командира, відзначив бійців, передає УНН.
"Сьогодні розпочав поїздку на Сумщину із зустрічі з нашими воїнами – хлопцями, які бʼються на Курщині, захищаючи наші прикордонні регіони і всю державу. 82-га бригада. Заслухав доповідь командира, відзначив наших бійців", - повідомив Зеленський.
Він подякував за службу, за захист держави.
"Дякую всім командирам, сержантам, всім солдатам за Курську операцію, яка сильно допомогла мотивувати тих, хто дає нам пакети підтримки зброєю", - резюмував Зеленський.