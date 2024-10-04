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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский начал поездку в Сумскую область: встретился с военными, заслушал доклад командира

Зеленский начал поездку в Сумскую область: встретился с военными, заслушал доклад командира

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 15:20  •  4224 просмотра

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Президент Украины встретился с бойцами 82-й бригады в Сумской области, заслушал доклад командира и отметил военных. Зеленский поблагодарил за Курскую операцию, которая помогла мотивировать партнеров предоставлять оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский начал поездку в Сумскую область со встречи с воинами, заслушал доклад командира, отметил бойцов, передает УНН.

"Сегодня начал поездку на Сумщину со встречи с нашими воинами - ребятами, которые сражаются на Курщине, защищая наши приграничные регионы и все государство. 82-я бригада. Заслушал доклад командира, отметил наших бойцов", - сообщил Зеленский.

Он поблагодарил за службу, за защиту государства.

"Спасибо всем командирам, сержантам, всем солдатам за Курскую операцию, которая сильно помогла мотивировать тех, кто дает нам пакеты поддержки оружием", - резюмировал Зеленский.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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