рф применяет тактику выжженной земли к собственным городам и селам: Сибига о российских обстрелах Курщины

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в Курской области россияне все чаще обстреливают собственные населенные пункты - типичную тактику выжженной земли применяют к собственным селам и городам, передает УНН.

«В Курской области россияне все чаще обстреливают собственные населенные пункты. Артиллерийские и авиаудары без всякой жалости к гражданскому населению.

Типичная российская тактика выжженной земли, которую они теперь применяют к собственным селам и городам. россия пренебрегает человеческой жизнью - как дома, так и за рубежом», - отметил Сибига.

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