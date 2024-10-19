рф применяет тактику выжженной земли к собственным городам и селам: Сибига о российских обстрелах Курщины
Киев • УНН
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что россияне все чаще обстреливают собственные населенные пункты в Курской области. Он назвал это типичной российской тактикой выжженной земли, которую теперь применяют к собственным селам и городам.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в Курской области россияне все чаще обстреливают собственные населенные пункты - типичную тактику выжженной земли применяют к собственным селам и городам, передает УНН.
«В Курской области россияне все чаще обстреливают собственные населенные пункты. Артиллерийские и авиаудары без всякой жалости к гражданскому населению.
Типичная российская тактика выжженной земли, которую они теперь применяют к собственным селам и городам. россия пренебрегает человеческой жизнью - как дома, так и за рубежом», - отметил Сибига.
Курская операция это важный этап войны против рф - Зеленский 6 октября 2024, 18:05 • 48299 просмотров