рф применяет тактику выжженной земли к собственным городам и селам: Сибига о российских обстрелах Курщины

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Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
  •  72734 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  118805 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  125553 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  125822 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  121495 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
18 октября 2024, 11:12  •  106157 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Эксклюзив
Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
18 октября 2024, 11:02  •  98917 просмотра

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
18 октября 2024, 08:08  •  100448 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
17 октября 2024, 16:29  •  113053 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Эксклюзив
На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
17 октября 2024, 15:41  •  117399 просмотра

На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф применяет тактику выжженной земли к собственным городам и селам: Сибига о российских обстрелах Курщины

рф применяет тактику выжженной земли к собственным городам и селам: Сибига о российских обстрелах Курщины

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 16:03  •  8506 просмотра

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Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что россияне все чаще обстреливают собственные населенные пункты в Курской области. Он назвал это типичной российской тактикой выжженной земли, которую теперь применяют к собственным селам и городам.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в Курской области россияне все чаще обстреливают собственные населенные пункты - типичную тактику выжженной земли применяют к собственным селам и городам, передает УНН.

«В Курской области россияне все чаще обстреливают собственные населенные пункты. Артиллерийские и авиаудары без всякой жалости к гражданскому населению.

Типичная российская тактика выжженной земли, которую они теперь применяют к собственным селам и городам. россия пренебрегает человеческой жизнью - как дома, так и за рубежом», - отметил Сибига.

Курская операция это важный этап войны против рф - Зеленский 6 октября 2024, 18:05 • 48299 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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