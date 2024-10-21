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Зеленский о Курской операции: Украина создала буферную зону на территории рф

Зеленский о Курской операции: Украина создала буферную зону на территории рф

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 13:26  •  5600 просмотра

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Президент Зеленский сообщил о сохранении позиций в Курской операции. Благодаря этой операции удалось освободить значительное количество украинцев из российского плена и создать буферную зону на территории рф.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Главком Александр Сырский доложил о ситуации на всех направлениях ведения боевых действий. Отдельно было о Курской операции, где Силы обороны сохраняют позиции, передает УНН

Провели совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, Главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем. Прежде всего - фронт. Наши военные задачи и шаги на ближайшую перспективу и все, что нужно для эффективности действий наших воинов на передовой: вооружение, военная техника, обеспечение, комплектование бригад 

- написал Зеленский в Telegram.

Президент сообщил, что был подробный доклад Главкома по ситуации на всех направлениях ведения боевых действий и отражения атак врага.

«Отдельно - Курская операция: сохраняем позиции и не позволяем врагу расширять войну на нашей земле. Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону вблизи нашей границы на российской территории. Благодарен всем нашим воинам за храбрость. И особое внимание - пополнение обменного фонда для Украины ради освобождения наших людей из российского плена», - отметил Зеленский.

Он отметил, что именно благодаря Курской операции удалось освободить существенное количество украинцев.

«В частности, по итогам сегодняшнего совещания обновили задачи для соответствующих переговоров с партнерами по оборонной поддержке Украины», - написал Зеленский.

Дополнение

20 октября Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, несмотря на все попытки противника перехватить инициативу в Сумской и Курской области, ситуация остается под контролем ВСУ.

Украинские десантники приземлили в Курской области новейший российский дрон20 октября 2024, 17:08 • 30374 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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