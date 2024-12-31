«Воздержусь от ответа": Буданов о влиянии сейчас операции в курской области на ситуацию на фронте

Глава ГУР Кирилл Буданов воздержался от ответа на вопрос о влиянии сейчас операции в курской области на ситуацию на фронте и отметил, что она достаточно напряженная и все это понимают.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

На вопрос, как сейчас операция на Курщине влияет на ситуацию на фронте, Буданов ответил:

Я воздержусь от ответа. Ситуация на фронте довольно таки напряженная и все это понимают

Буданов отметил, что, по его мнению, то, что Украине нужно выбивать врага под сомнение никто не сможет поставить. Также на вопрос, на сколько россия сейчас способна продолжать войну в тех объемах в которых она сейчас воюет, Буданов ответил: «К сожалению способна. В тех объемах, которые есть сейчас, она способна».

Зеленский о Курской операции: Украина создала буферную зону на территории рф

Дополнение

В сентябре главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что россия планировала наступление на Сумщину, но Украина первой атаковала оккупантов в курской области, уменьшив угрозу наступления россиян, а также перенесла перенесли боевые действия на территорию противника.

Bloomberg сообщало, что Вооруженные силы Украины в курской области рф уже потеряли половину захваченной территории, а к началу весны 2025 года украинские военные могут выйти из курщины, так как будут рисковать попасть в окружение.